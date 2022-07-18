В Ташкенте нарисовали граффити-двоевзор с портретами Путина и Зеленского (видео)

В Ташкенте нарисовали граффити-двоевзор с портретами Путина и Зеленского

CentralAsia (UZ) - В Чиланзарском районе Ташкента появилось новое граффити уличного художника Inkuzart. На нем представлены портреты президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

В Telegram-канале художника показан процесс создания граффити, а под этим видео он оставил заметку на русском и украинском языках, в которой говорится: «Кто прав или нет, зависит с какой стороны смотреть».

Inkuzart — псевдоним анонимного первого социального стрит-арт художника в Узбекистане, начавшего свою деятельность весной 2020 года. Свои первые работы Inkuzart посвятил Covid 19.

Картины «двоевзоры» и «троевзоры» - это работы, на которых изображение проявляется, когда приближаешься к картине, удаляешься от нее или смотришь под определенным углом. Такие картины также называют вариоизображениями - несколько изображений, последовательно сменяющих друг друга в зависимости от угла наблюдения.