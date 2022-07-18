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В Великобритании появится летающее такси

CentralAsia (CA) -  Американская аэрокосмическая компания Joby Aviation подала заявку на сертификацию своего летающего такси в Великобритании. Об этом сообщается на ее сайте.

На данный момент разработка компании проходит сертификацию в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA). Американский рынок станет для нее первым. Однако документ FAA может быть признан управлением гражданской авиации Великобритании (CAA). Таким образом Joby Aviation станет первой компанией, которая запросила зарубежную сертификацию пилотируемых самолетов eVTOL (electric vertical take off and landing).

Такси будет обладать вертикальным взлетом и посадкой, максимальная длительность полета достигнет 241 километр. На данный момент точные сроки появления транспорта в стране неизвестны.

«Мы невероятно воодушевлены потенциалом совместного использования электрических воздушных транспортных средств, чтобы предложить новую форму чистой и доступной городской и региональной связи по всей Великобритании, где более 80% населения проживает в городах или вблизи них», — заявили в Joby Aviation.

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