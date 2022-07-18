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Токаев посетит Кыргызстан 20-21 июля
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20-21 июля посетит Чолпон-Ату (Кыргызстан) для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба Акорды.

Во встрече примут участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Главы государств Центральной Азии в Чолпон-Ате обсудят угрозы региональной безопасности, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

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