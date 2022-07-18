Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 30%
- Азия и мир, общество
- 15:09, 18 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за неделю выросла на 30%. Об этом 18 июля сообщает оперативный штаб.
Увеличение этого показателя зафиксировано в 68 регионах. При этом в 22 субъектах увеличение заболеваемости выше, чем в среднем по стране.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 20,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,2%», — говорится в заявлении.
За прошедшие сутки выявлено 4548 новых случаев коронавируса. Госпитализировано 575 человек, умерли 35 пациентов. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области.
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