Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 30%

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) - Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за неделю выросла на 30%. Об этом 18 июля сообщает оперативный штаб.

Увеличение этого показателя зафиксировано в 68 регионах. При этом в 22 субъектах увеличение заболеваемости выше, чем в среднем по стране.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 20,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,2%», — говорится в заявлении.

За прошедшие сутки выявлено 4548 новых случаев коронавируса. Госпитализировано 575 человек, умерли 35 пациентов. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области.