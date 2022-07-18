экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шойгу приказал группировке «Восток» прикрыть Донбасс от обстрелов украинских войск
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) -  Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку «Восток», выполняющую задачи «специальной военной операции» в Украине. Он дал указание командующему группировкой поражать высокоточным оружием позиции противника, из которых «ведутся обстрелы Донбасса и намеренно поджигаются поля с пшеницей и хранилища с зерном».

«Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — говорится в пресс-релизе Минобороны России.

Группировкой «Восток», как следует из сообщения ведомства, командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Имя командующего группировкой стало известно впервые.

16 июля Сергей Шойгу проинспектировал группировки войск «Юг» и «Центр». Он приказал им наращивать действия на всех операционных направлениях. Командующему группировкой «Центр» генералу-полковнику Александру Лапину и генералу-майору Эседулле Абачеву были вручены медали «Золотая Звезда» Героя России.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • На Китай приходилось 50% предприятий иностранных инвесторов в Монголии
  • Токаев посетит Кыргызстан 20-21 июля
  • Чемпионат мира по джиу-джитсу пройдет в Улан-Баторе в 2023 году


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com