Офис Зеленского: генпрокурора и главу СБУ отстранили, а не уволили

Иван Баканов и Ирина Венедиктова

CentralAsia (CA) - Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины (СБУ) были отстранены на время расследования, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Смирнов. Он отметил, что об увольнении пока речи не идет, и не исключил, что они могут вернуться к исполнению обязанностей.

Как пояснил Смирнов, генпрокурора и главу СБУ отстранили, чтобы они не влияли на проверки и расследование уголовных дел в отношении своих сотрудников. «По результатам этих проверок и расследований президентом будет принято решение о необходимости внесения в парламент предоставления согласия на увольнение генерального прокурора. Или не внесение. И то же касается главы СБУ», — рассказал Андрей Смирнов в эфире украинского телеканала 24.

Ирину Венедиктову и Ивана Баканова отстранили от работы вчера, 17 июля. В случае с Бакановым причиной было названо ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти выявили большое количество государственных изменников среди представителей силовых структур.