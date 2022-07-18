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В Казахстане организатора турнира с участием Хабиба Нурмагомедова арестовали. Видео

CentralAsia (KZ) -  Организатора турнира с участием чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в Актау, толкнувшего полицейского, арестовали на 10 суток. Об этом сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области.

16 июля на набережной Актау прошел международный турнир «Naiza 41 х Eagle 48», который посетил Хабиб Нурмагомедов, сообщает Sports.kz

Спортивный турнир прошел под открытым небом на набережной Актау. По официальным данным, собралось более 15 тысяч зрителей. Неудивительно, что людям приходилось толкаться и ругаться, чтобы протиснуться как можно ближе к арене.

Один из таких моментов попал на видео. На кадрах видно, как неизвестный мужчина грубо толкает сотрудника полиции в сторону, чтобы подойти к Хабибу.

Оказалось, что «героем» ролика стал один из организаторов турнира. Эту информацию подтвердили в департаменте полиции Мангистау.

«Личность человека на видео была установлена, он был доставлен в управление полиции Актау. В отношении него составлен административный протокол согласно статье 434 ч. 1 КоАП РК («мелкое хулиганство»). Материал направлен в административный суд», — сообщили в полиции.

Как сообщает Orda.kz., толкнувший полицейского мужчина это известный в регионе бизнесмен Арман Тугаев. А еще интереснее, что толкнул Тугаев заместителя начальника Департамента полиции Мангистауской области, полковника Амангельды Халмурадова.

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