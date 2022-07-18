Протесты в Казахстане: 83 человека получили сроки за участие в январских событиях

CentralAsia (KZ) - 83 человека приговорены к реальным срокам в ходе расследования январских событий в Казахстане. Об этом 18 июля сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает Tengrinews.

По его словам, в производстве специальных прокуроров находится 53 уголовных дела по массовым беспорядкам и 32 - по актам терроризма. В восьми регионах страны проведено более 30 тыс. следственных действий. Назначено свыше 4 тыс. судебных экспертиз.

«В настоящее время под стражей содержатся 349 подозреваемых лиц. Достоверно установлено, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности к преступлениям», - сказал Килымжанов.

По данным Генпрокуратуры, всего по январским событиям в суд направлено 429 уголовных дел, по которым осуждено 545 лиц.

«Реальные сроки лишения свободы получили 83 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества, кроме этого, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость», - добавил Килымжанов.

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