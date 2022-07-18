Жара в Узбекистане отпугивает любителей «карточных туров», — Ассоциация туроператоров России

CentralAsia (UZ) - С 15 июля россияне снова могут пересекать сухопутные границы России, путешествуя в Финляндию и страны Балтии, в том числе, с целью транзита. Вместе с рядом других факторов это обстоятельство позволяет прогнозировать рост количества поездок за банковскими картами в «ближнее зарубежье» уже осенью, считает Ассоциация туроператоров России (Atorus).

«Мы не ожидаем, что поездки россиян в соседние европейские страны через сухопутные границы будут носить массовый характер – в силу целого ряда причин, в том числе, из-за сложностей в расчетах за границей. Напомним, банковские карты платежных систем Visa, Mastercard и «Мир», эмитированные в России, в Европе не принимаются», — отметили в Atorus.

Тем не менее, «окно в Европу» сформирует определенный туристический поток, в том числе, транзитный, говорят эксперты. А это значит, что путешественникам могут потребоваться действующие банковские карты, выпущенные не в России — которые принимаются в ЕС. Мало того, что в Европе не работают российские карты: доллары, и тем более евро, банки в России продают не все, не всегда и совсем не по биржевому курсу.

В Узбекистане – одной из стран, где россияне чаще всего оформляют банковские карты Visa и Mastercard, сейчас очень жарко. Это отпугивает часть туристов: люди хотят дождаться комфортной погоды, чтобы совместить карточный тур с экскурсионными целями — добавляют экперты.

По мнению опрошенных экспертов туристического рынка, определенный всплеск интереса к поездкам за границу за банковскими картами случится осенью, когда россияне, соскучившиеся по экскурсионным и горнолыжным турам в Европу, начнут планировать такие путешествия.

Как добавляют специалисты туроператорской компании PAC Group, к этой аудитории подтянутся студенты, которые учатся заграницей и которым родители должны переводить деньги. Прогнозируется определенный спрос и со стороны россиян, ведущих бизнес или работающих в иностранных компаниях.

В лидерах спроса по карточным турам сейчас — Армения и Узбекистан. Поездки в эти страны с целью оформления банковских карт предлагают почти все туроператоры, работающие в этом сегменте. Как отмечают сами путешественники, в Узбекистане и в Армении относительно несложные процедуры оформления карт. Оба государства интересны как туристические направления: «карточные» цели тура можно совместить с отдыхом и экскурсиями.