Казахстан будет предоставлять услуги космической связи Таджикистану

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Таджикистан подписали договор о предоставлении услуг космической связи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития Казахстана.

Сообщается, что АО «Республиканский центр космической связи» Аэрокосмического комитета министерства и таджикистанское ООО «Исател» подписали договор на оказание услуг по предоставлению транспондерной емкости космического аппарата Кazsat-3.

«Посредством ресурсов казахстанского спутника связи в Таджикистане будут организованы каналы связи для труднодоступных районов страны», - пояснили в МЦРИАП.

В ведомстве отметили, что подписание нового международного договора в сфере космической связи открывает новые перспективы сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном.

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