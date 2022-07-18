Генпрокуратура Узбекистана опровергла исчезновение граждан в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) - В Генпрокуратуре Узбекистана опровергли сообщения об исчезновении граждан после демонстраций в Каракалпакстане.

Ранее Reuters со ссылкой на Европейскую правозащитную организацию Open Dialogue Foundation сообщил, что организация собрала имена как минимум 58 пропавших без вести после демонстраций в Каракалпакстане.

В Генпрокуратуре Узбекистана назвали эту информацию «беспочвенной и не соответствующей действительности фейковой новостью».

«Было установлено, что часть граждан, упомянутых в распространенном в сети списке, находится у себя дома, часть из них покинула территорию Каракалпакстана, а часть из них являются людьми, которых вообще не существует. Однако эта ситуация также была взята на контроль следственной группой Генеральной прокуратуры и в настоящее время расследуется», – говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре попросили «не верить ложной и сфабрикованной информации, а получать реальную информацию о проводимых следственных и оперативно-розыскных мероприятиях из информационных источников Генеральной прокуратуры».

«Если у вас есть какая-либо информация о событиях, произошедших в Каракалпакстане, или материалы по делу, просьба сообщить их следственной группе. Ваша поддержка и сотрудничество важны для объективного и законного проведения расследования», – заключили в Генпрокуратуре.