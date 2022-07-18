Долги энергетических компаний Европы достигли 1,7 трлн долларов

CentralAsia (CA) - Европейские энергетические компании вынуждены наращивать долговые обязательства из-за резкого подорожания нефти и газа, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, их общий долг достиг уже 1,7 трлн долларов. До начала пандемии этот показатель был примерно в полтора раза ниже.

По данным Bloomberg, за первые шесть месяцев текущего года энергетические компании Европы привлекли уже 45 млрд евро в форме облигаций и еще 72 млрд евро в виде кредитов.

Кроме того, сейчас компании этого сектора ведут переговоры по привлечению еще 24 млрд евро. Так, немецкая Uniper SE пытается найти дополнительные 9 млрд (евро) средств, чтобы справиться с тяжелыми рыночными условиями, а чешская энергетическая компания CEZ CP ищет до 3 млрд евро.