Долги энергетических компаний Европы достигли 1,7 трлн долларов
- Азия и мир, экономика
- 17:02, 18 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Европейские энергетические компании вынуждены наращивать долговые обязательства из-за резкого подорожания нефти и газа, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, их общий долг достиг уже 1,7 трлн долларов. До начала пандемии этот показатель был примерно в полтора раза ниже.
По данным Bloomberg, за первые шесть месяцев текущего года энергетические компании Европы привлекли уже 45 млрд евро в форме облигаций и еще 72 млрд евро в виде кредитов.
Кроме того, сейчас компании этого сектора ведут переговоры по привлечению еще 24 млрд евро. Так, немецкая Uniper SE пытается найти дополнительные 9 млрд (евро) средств, чтобы справиться с тяжелыми рыночными условиями, а чешская энергетическая компания CEZ CP ищет до 3 млрд евро.
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