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Долги энергетических компаний Европы достигли 1,7 трлн долларов

CentralAsia (CA) -  Европейские энергетические компании вынуждены наращивать долговые обязательства из-за резкого подорожания нефти и газа, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, их общий долг достиг уже 1,7 трлн долларов. До начала пандемии этот показатель был примерно в полтора раза ниже.

По данным Bloomberg, за первые шесть месяцев текущего года энергетические компании Европы привлекли уже 45 млрд евро в форме облигаций и еще 72 млрд евро в виде кредитов.

Кроме того, сейчас компании этого сектора ведут переговоры по привлечению еще 24 млрд евро. Так, немецкая Uniper SE пытается найти дополнительные 9 млрд (евро) средств, чтобы справиться с тяжелыми рыночными условиями, а чешская энергетическая компания CEZ CP ищет до 3 млрд евро.

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