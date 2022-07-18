Совет ЕС cогласовал новый транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро

CentralAsia (CA) - В Евросоюзе согласовали пятый транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Общая стоимость помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF) составила 2,5 млрд евро, сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель.

О четвертом транше в Брюсселе объявил в середине мая. Тогда глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель уточнял, что речь идет о поставках Киеву танков, артиллерии и других видов вооружений. Предыдущие три пакета были согласованы в апреле, марте и феврале.

В свою очередь, газета Pais сообщает, что Еврокомиссия планирует создать платформу для совместных закупок оружия, которая позволит странам объединения централизованно пополнять свои арсеналы в условиях поставок военной помощи Украине. На инициативу за два года планируется выделить 500 млн евро. Участие в программе будет добровольным, а совместные закупки оружия станет координировать специальная рабочая группа. Ожидается, что механизм одобрят на этой неделе.