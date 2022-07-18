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ТАСС: Проректора Российской таможенной академии нашли мертвым в СИЗО
Залим Керефов
Залим Керефов

CentralAsia (CA) -  Арестованный за торговлю наркотиками в даркнете проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов покончил с собой в одиночной камере СИЗО №1 Ногинска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Тело Керефова нашли без признаков жизни сегодня утром в одиночной камере первого следственного изолятора в Ногинске, куда он был определен судом после задержания на время расследования уголовного дела в его отношении», - сказал собеседник агентства.

Мужчина оставил предсмертную записку.

«Дабы не мешать следствию установить причину смерти моего подзащитного, насильственная смерть или нет, я сейчас воздержусь от комментариев. Однако я уверен, что он не мог сам покончить с собой, так как у него были планы на будущее, малолетние дети. Он не такой человек, чтобы так поступить», - сказал адвокат,

Керефова задержали 5 июля, при обысках силовики изъяли несколько килограммов синтетических наркотиков. По данным Следственного комитета, проректор приобрел 2 кг наркотиков, расфасовал их на более мелкие партии и затем начал продавать через даркнет.

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