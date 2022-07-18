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В Узбекистане ограничили скорость поездов из-за аномальной жары
Предыстория: В Узбекистане ожидается повышение температуры воздуха до +47 градусов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане из-за аномальной жары ограничили скорость поездов и изменили расписание их движения.

В эти дни в Узбекистане по прогнозу синоптиков ожидается до +47 жары. Принимая во внимание этот факт, АО «Узтемирйулйуловчи» сообщает решение об изменении расписания движения пассажирских поездов.

Так, для обеспечения безопасности движения на все виды поездов (грузовые и пассажирские) накладываются ограничения скорости. В связи с этим отмечается, что поезда могут прибывать в пункты назначения с опозданием.

«Обеспечение благополучного отправления каждого пассажира по месту назначения, является важнейшей задачей для нас. Руководство АО «Узтемирйуловчи» просит пассажиров отнестись с пониманием, и приносит извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

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