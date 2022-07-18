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Эксперты БДИПЧ ОБСЕ посетят Узбекистан в связи с референдумом по проекту Конституционного закона

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистан 19 июля прибудут эксперты бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по оценке потребностей. Четырёхдневный визит специалистов в страну связан с предстоящим республиканским референдумом по проекту Конституционного закона РУз «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан», сообщает пресс-служба ЦИК РУз.

Цель миссии – ознакомиться с организацией работы по подготовке и проведению референдума, а также провести анализ соответствия национального законодательства по референдуму общепринятым международным стандартам.

Вместе с тем уточняется, что БДИПЧ ОБСЕ на основании выводов Миссии будет принимать решение о целесообразности наблюдения за предстоящим республиканским референдумом, его формате, длительности и необходимом количестве наблюдателей.

В рамках визита специалисты миссии встретятся с председателем Центральной избирательной комиссии, представителями ряда министерств и ведомств, СМИ.

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