Монголия заявила, что газопровод Россия-Китай будет запущен в 2024 году

Сергей Лавров (слева) с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай сообщил FT, что медный рудник Rio Tinto в пустыне Гоби идет по плану.

Монголия ожидает, что Россия начнет строительство газопровода «Сила Сибири-2» через свою территорию в Китай в течение двух лет, поскольку Москва впервые собирается соединить свои газовые месторождения, снабжающие Европу, с Азией.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай заявил Financial Times, что, хотя война на Украине затруднила планирование трубопровода, он ожидает, что строительство будет продолжено.

Проект «Сила Сибири-2» стал критически важным для России, поскольку она сталкивается с перспективой потерять Европу как рынок сбыта своего газа после вторжения на Украину и обвинений в том, что она «вооружила» поставки для создания ценового кризиса.

«ТЭО этого проекта завершено, и мы считаем, что строительство начнется в 2024 году», — сказал Оюун-Эрдэнэ.

Премьер-министр также сказал, что крупный проект Rio Tinto по руднику Оюу-Толгой в Монголии идет по графику и что страна продвигается вперед в подготовке к предстоящим выплатам по облигациям.

«Сила Сибири-2» соединит сибирские месторождения, снабжающие Европу, которая обязалась покончить с зависимостью от поддерживаемого государством российского «Газпрома», с Китаем, где спрос на газ растет.

Монголия с населением более 3,3 млн человек на огромной территории не имеет выхода к морю между Китаем и Россией. Оюун-Эрдэнэ сказал, что окружение двух «сверхдержав» во время геополитического стресса создало сложности, но Монголия привыкла тесно сотрудничать с обеими.

В 2019 году Улан-Батор подписал меморандум о взаимопонимании с Москвой по изучению газопровода «Сила Сибири-2», который будет транспортировать до 50 млрд кубометров газа в год по его территории.

Оюун-Эрдэнэ сказал, что не было значительного усиления давления со стороны России с целью ускорить строительство линии, несмотря на планы «Газпрома» сосредоточить свое внимание на Азии. Алексей Миллер, глава «Газпрома», предположил, что в будущем Китай станет ее ключевым покупателем.

Оюун-Эрдэнэ сказал, что окончательный маршрут линии через Монголию все еще «обсуждается».

Прогнозируется, что трубопровод протяженностью 2600 км будет введен в эксплуатацию примерно в 2030 году, но руководители отрасли считают, что это можно сделать раньше, учитывая потребность Москвы в поиске рынков для поставок энергоресурсов.

Транзитные сборы от трубопровода помогут экономике Монголии, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса. Китай, его основной торговый партнер, часто закрывал экспортные маршруты Монголии, пытаясь контролировать вирус.

Оюун-Эрдэнэ сказал, что ожидает укрепления экономики Монголии в этом году благодаря новым железнодорожным сообщениям с Китаем, которые будут использоваться для перевозки таких товаров, как уголь и медь.

Ожидается, что экспорт меди значительно возрастет в ближайшие несколько лет, поскольку горнодобывающая компания Rio Tinto расширяет разработку огромного месторождения меди в пустыне Гоби.

Якоб Стаушольм (слева) и Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай нажимают кнопку, чтобы организовать взрыв на подземном руднике Оюу-Толгой.

Рудник Оюу-Толгой является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Монголии и обеспечивает тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест, но его подземное расширение сопровождалось задержками и перерасходом средств, что вызвало ожесточенные споры между Rio Tinto и Улан-Батор.

В прошлом году Монголия пригрозила остановить работу над проектом, заявив, что никогда не получит дивиденды от рудника из-за суммы долга, взятого на его разработку.

В декабре Rio Tinto согласилась списать кредиты и проценты на сумму более 2 млрд долларов, использованные правительством для финансирования своей доли в общих затратах на развитие, которые, как было объявлено в пятницу, составляют 7 млрд долларов по сравнению с 5,3 млрд долларов.

Оюун-Эрдэнэ, который на прошлой неделе встречался с исполнительным директором Rio Якобом Стаушольмом, сказал, что он «уверен», что рудник работает по графику, а подземная добыча начнется в первой половине следующего года.

«Я считаю, что это будет наглядным примером того, как Монголия может активно и эффективно работать со своими инвесторами», — сказал премьер, имея в виду сделку с Рио.

Отвечая на вопрос о внешнем долге Монголии, Оюун-Эрдэнэ признал, что Улан-Батору нужно решить некоторые «проблемы», но указал на недавнюю сделку с Японией о досрочном погашении облигаций, деноминированных в иенах, как свидетельство прогресса.

Он сказал, что Монголия «сосредотачивается на том, как мы можем улучшить нашу репутацию» на рынках капитала.

Включая самурайские облигации, Монголия имеет облигации на сумму около 1,3 млрд долларов со сроком погашения в 2023 году и 600 млн долларов в 2024 году, но низкий уровень валютных резервов.

«Мы считаем, что недавнее падение цен на сырьевые товары является временным шоком». . . из-за пандемии и российско-украинского кризиса», — сказал Оюун-Эрдэнэ. «У нас оптимистичный взгляд на то, что потребление и производство меди в будущем не сократятся, а увеличатся».

источник: Financial Times

перевод с английского: Татар С.Майдар

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