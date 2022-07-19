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Монгольские школьники завоевали серебряные и бронзовые медали на международной олимпиаде по химии

CentralAsia (MNG) -  В понедельник в Китае завершилась 54-я Международная химическая олимпиада (IChO-54). В ней участвовали 326 школьников из 83 стран. Все четыре члена сборной Монголии завоевали две серебряные и две бронзовые медали.

В частности ученики О.Тэмүүжин и А.Ирмуун завоевали серебро и Б.Гэрэл и Д.Бумчин — бронзу.

Олимпиада проходила в один тур, во время которого школьники решали задачи, составленные для них международным жюри. Все задачи касались самых передовых областей химической науки и промышленной химии, начиная от качества работы катализаторов в самых масштабных промышленных процессах до проработки различных схем синтеза биологически активных соединений, в том числе при помощи методов несимметрического органического катализа.

Справочно

В 2021 году на 53-й Международной химической олимпиаде, которая проходила в Хигасиосаке, Япония монгольская команда завоевала 2 серебра, 1 бронзу и 1 специальное место.

Минобразования Монголии уделяет большое внимание выявлению талантов и работе с одаренными детьми на всех уровнях образования. Традиционно монгольская сборная формируется из победителей государственной олимпиады школьников и показывает высокий уровень подготовки и результатов.

В 2023 году в Швейцарии пройдет 55-я Международная химическая олимпиада (IChO-55).

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