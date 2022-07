Мировая звезда и рэпер LIL PUMP приедет в Монголию для участия в XMF

CentralAsia (MNG) - Музыкальный фестиваль ХУУР (The KHUUR Music Festival - XMF) был впервые успешно организован в 2017 году и стал крупнейшим музыкальным фестивалем в Монголии, собравшим более 30 000 молодых людей.

Музыкальный фестиваль Хуур (XMF) проводится каждый год в разной атмосфере, знакомя Монголию со стандартами международных музыкальных фестивалей, объединяя тысячи молодых людей, любящих музыку, побуждая общество поступать правильно с позитивным посылом и привлекая туристов из Азии в Монголию.Он стремится стать большим музыкальным фестивалем в регионе.

В этом году XMF пройдет 19 августа. Организаторы объявили, что рэпер мирового уровня LIL PUMP примет участие в музыкальном фестивале Хуур в этом году, — сообщает монгольский развлекательный сайт UBN.mn. Эту информацию подтверждает reddit.com.

Газзи Гарсия (Gazzy Garcia; род. 17 августа 2000, Майами, Флорида), более известный по сценическому псевдониму Lil Pump — американский рэпер и автор песен из Майами, штат Флорида. Наибольшую популярность получил после выхода сингла «Gucci Gang» (2017), который достиг третьего места в американском чарте Billboard Hot 100 и сертифицирован трижды платиной американской ассоциацией звукозаписывающих компаний. Его другие треки «I Love It» (совместно с Канье Уэст), «Esskeetit», «Drug Addicts», «Butterfly Doors» и «Racks On Racks» так же попадали в музыкальные чарты. 6 октября 2017 года он выпустил свой дебютный студийный альбом Lil Pump, попавший на третью строчку чарта Billboard 200. Его песня «Welcome to the Party» была использована в саундтреке к фильму Дэдпул 2. 22 февраля 2019 года вышел второй студийный альбом Harverd Dropout.

Звезды утверждают, что собственный капитал Lil Pump самый высокий среди молодых рэперов. Но на самом деле в 15 лет он своими усилиями стал миллиардером, и его совершенно не волнует этот разговор. Когда он путешествует по зарубежным странам, он летает на своем частном «Private Jet» и имеет традицию хвастаться и приземляться.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения