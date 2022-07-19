Монголия начинает использовать Automatic Guided Vehicle для экспорта угля

CentralAsia (MNG) - AGV (Automatic Guided Vehicle) было успешно испытано для автомобильного и железнодорожного транспорта в пограничном порту Гашуунсухайт, а уголь для экспорта успешно прошел испытания с 16 июля 2022 года.

По состоянию на 11:10 часов 18 июля, на AGV вывезено 20 вагонов и 40 контейнеров угля через этот порт.

Автоматически управляемое транспортное средство (Automated (Automatic) Guided Vehicle (AGV)) — это мобильный робот, применяемый в промышленности для перемещения грузов, товаров и материалов в производственном процессе или в складском хозяйстве. Устройство оснащается системой, позволяющей ему ориентироваться в пространстве. Также похожие роботы могут применяться в медицинских учреждениях для обслуживания больных с ограниченной подвижностью.

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