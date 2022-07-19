экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ц.Мөнгөншагай завоевала золото и серебро на Мальдивах

CentralAsia (MNG) -  На 54-м чемпионате Азии по бодибилдингу и телосложению, проходившем на острове Маафуши, Мальдивы, монгольская спортсменка Ц.Мөнгөншагай завоевала золотую и серебряную медали.

Она выиграла золотую медаль в молодежной категории «model physique» и серебряную медаль в категории « Senior women's model physique up to 160cm».

В категории «Men’s sports physique up to 180 cm» золотую медаль завоевал монгольский спортсмен Еркебулан Байыт-Улы.

В соревнованиях принимают участие 14 спортсменов из Монголии и международные судьи.

Чемпионат Азии по бодибилдингу и телосложению состоится на Мальдивах 15-21 июля 2022г.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • У Монголии теперь есть дорожная карта для устойчивого развития кашемирового сектора
  • Эрдоган встретится с Путиным в Иране
  • Эксперты БДИПЧ ОБСЕ посетят Узбекистан в связи с референдумом по проекту Конституционного закона


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com