Ц.Мөнгөншагай завоевала золото и серебро на Мальдивах

CentralAsia (MNG) - На 54-м чемпионате Азии по бодибилдингу и телосложению, проходившем на острове Маафуши, Мальдивы, монгольская спортсменка Ц.Мөнгөншагай завоевала золотую и серебряную медали.

Она выиграла золотую медаль в молодежной категории «model physique» и серебряную медаль в категории « Senior women's model physique up to 160cm».

В категории «Men’s sports physique up to 180 cm» золотую медаль завоевал монгольский спортсмен Еркебулан Байыт-Улы.

В соревнованиях принимают участие 14 спортсменов из Монголии и международные судьи.

Чемпионат Азии по бодибилдингу и телосложению состоится на Мальдивах 15-21 июля 2022г.

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