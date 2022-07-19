Монголия объявила о соглашении о покупке бензина со скидкой у российской «Роснефти»

CentralAsia (MNG) - Монголия заявила 18 июля, что она провела переговоры с российской «Роснефтью» о закупке бензина оптом со скидками, что позволит предлагать розничные цены на 35% ниже рыночных цен, чтобы снизить давление на стоимость жизни для предприятий и домашних хозяйств.

Сделка помогает обеспечить выход России для экспорта нефтепродуктов, поскольку ее рынок сокращается из-за западных санкций в связи с ее вторжением в Украину.

По данным министерства горнорудной и тяжелой промышленности, Монголия будет платить 840 долларов за тонну бензина АИ-92, или примерно 99,40 долларов за баррель.

По словам министра, это позволит Монголии продавать топливо по розничным ценам 2390 тугриков/литр (76 центов/литр) до конца 2022 года, что в некоторых случаях по 1340 тугриков/литр (43 цента/литр) дешевле рыночной цены.

Согласно данным S&P Global Commodity Insights, оптовая цена сопоставима с оценкой Platts в 111,75 долл. США за баррель на неэтилированные грузы с октановым числом 92 FOB в Сингапуре.

«Значительное сокращение, которое мы можем гарантировать до конца года, защитит потребителей и предприятия и поможет укрепить восстановление Монголии после пандемии COVID-19», — сказал Ёндон Гэлэн, министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии.

Связаться с «Роснефтью» для получения комментариев не удалось, пишет S&P Global Platts.

Западные санкции ограничили рынки, доступные для российских нефтяных компаний, а «Роснефть» и другие компании предлагают огромные скидки клиентам, прежде всего в Азии, для поддержания экспорта.

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