Неизгладимые следы остались на монгольской земле, — МИД КНДР

CentralAsia (MNG) - С 16 по 19 июля 1956 года, через 66 лет, президент Ким Ир Сен, всегда уделявший большое внимание укреплению дружбы, солидарности и сотрудничества с народами мира, возглавил правительственную делегацию КНДР с визитом в Монгольской Народной Республики (на тот момент) и вписали новую главу в историю развития дружественных отношений двух стран.

Батмөнх Жадамба и Ким Ир Сен в Улан-Баторе

Братский народ Монголии, оказавший нашему народу материальную и моральную поддержку в периоды Отечественной освободительной войны и послевоенного восстановления, тепло и с большим уважением встретил президента Ким Ир Сена, разгромившего в одном поколении две империалистические силы и твердо защитил социализм.

В ходе визита Президент Ким Ир Сен высоко оценил и сердечно поздравил с успехами монгольского народа, сражавшегося плечом к плечу с нашим народом в совместной борьбе за дело социализма.

Президент Ким Ир Сен встретился и провел переговоры с лидерами политических партий и правительства Монгольской Народной Республики в дружественной обстановке. На переговорах он обменялся мнениями по вопросу дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений в соответствии с требованиями новой эпохи и другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президент Ким Ир Сен также осмотрел лагерь для сирот Корейской войны и выразил благодарность правительству МНР за предоставление корейским сиротам всех возможных условий, чтобы они могли преодолеть трудности войны и жить без забот. Он также выразил ожидание и убежденность в том, что все сироты вырастут настоящими столпами, поддерживающими будущее отечества.

В ходе его визита Корейская Народно-Демократическая Республика и Монгольская Народная Республика опубликовали совместное коммюнике, в котором обе стороны договорились твердо проводить внешнюю политику, основанную на принципе уважения территориальной целостности и национального суверенитета, ненападения, невмешательства во внутренние дел, а также равенство и взаимность, а также дальнейшее укрепление и развитие отношений дружбы и сотрудничества в области экономики и культуры.

Действительно, исторический визит Президента Ким Ир Сена в Монголию остался глубоко в сердцах монгольского народа вместе со свежими монгольскими степями, поскольку он стал новой вехой в дальнейшем укреплении и развитии отношений дружбы и сотрудничества между корейским и монгольским народами. придать новый импульс социалистическому строительству двух стран.

Подвиги президента Ким Ир Сена, который своей активной зарубежной деятельностью развил двусторонние отношения в братские отношения взаимной поддержки и сотрудничества, служат бессмертным фундаментом для развития дружественных отношений между КНДР и Монголией.

Это общее желание двух людей дорожить историей дружбы, наследовать и развивать ее. Этого требует и время, поскольку это полностью совпадает с коренными интересами двух народов.

Мы и впредь будем укреплять и развивать традиционные отношения дружбы с монгольским народом, активно поддерживать правительство и народ Монголии в их усилиях по достижению стабильности и социально-экономического развития страны, — опубликовал МИД КНДР на своем веб-сайте 18 июля 2022г.

источник: МИД КНДР

перевод с корейского: Татар С.Майдар

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