Rio Tinto увеличила капиталовложения в подземный проект Оюу-Толгой до $7 млрд

Монгольские шахтеры компании Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) - Последнее увеличение сметы расходов по проекту произошло в основном из-за сбоев, вызванных Covid-19.

Rio Tinto сообщила, что предполагаемые капитальные затраты (капитальные затраты) подземного проекта Ою Толгой в Монголии были увеличены на 300 млн долларов до 7,06 млрд долларов после пересмотра стоимости и графика, который был завершен в июне 2022 года.

По словам майнера, пересмотр прогноза находится на рассмотрении совета директоров Оюу-Толгой.

В декабре 2020 года капитальные затраты на разработку проекта оценивались в 6,75 млрд долларов. Первоначальная оценка проекта на момент его утверждения Rio Tinto и ее партнерами в 2015 году составляла 5,3 миллиарда долларов.

По словам крупной горнодобывающей компании, последнее увеличение сметы расходов на проект произошло в основном из-за сбоев, вызванных Covid-19.

Rio Tinto заявила, что прогноз на 2022 год предполагает, что с июня 2022 года больше не будет сбоев из-за Covid-19.

Ранее в этом году горнодобывающая компания и ее дочерняя компания Turquoise Hill Resources (TRQ) достигли соглашения с правительством Монголии о продолжении подземного проекта Оюу-Толгой. Соглашение положило конец давнему спору между сторонами по медно-золотому проекту, расположенному в районе Южной Гоби.

Проект представляет собой расширение существующего медно-золотого рудника Оюу-Толгой, который работает с 2013 года открытым способом.

По оценкам, после завершения подземного расширения рудник Оюу-Толгой будет производить около 500 000 тонн меди в год в среднем с 2028 по 2036 год как открытым, так и подземным способом.

Rio Tinto сообщила, что в прошлом месяце был запущен первый колокол месторождения Хьюго-Норт в рамках проекта подземной добычи. Горнодобывающая компания сообщила, что разработка подрезки продолжается, чтобы обеспечить первую устойчивую добычу на Панели 0 в первой половине следующего года.

Кроме того, выяснилось, что этапы 3 и 4 проекта задерживаются из-за ограничений Covid-19, а также из-за изменения приоритетов мобилизованной рабочей силы. В настоящее время ожидается, что два ствола будут введены в эксплуатацию в первой половине 2024 года, что на 15 месяцев позже окончательной оценки 2020 года.

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