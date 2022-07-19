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У нас был фантастический чемпионат Азии в Монголии несколько лет назад, — Тумфарт
Йоахим Тумфарт
Йоахим Тумфарт

CentralAsia (MNG) -  Монголия примет чемпионат мира Международной федерации джиу-джитсу (JJIF) в 2023 году.

JJIF и его монгольский член подписали соглашение о проведении Всемирных игр 2022 года в Бирмингеме, штат Алабама.

Генеральный директор JJIF Йоахим Тумфарт сказал, что организация «очень рада» подписанию контракта со столицей Улан-Батор, которая должна стать принимающим городом.

«Мы очень взволнованы, — продолжил Тумфарт.

«В следующем году у нас будет сжатый график — мы ожидаем, что новая дата проведения Азиатских игр, Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам состоится в Таиланде в ноябре, поэтому наш чемпионат мира среди взрослых пройдет в июле».

Ожидается, что мероприятие будет приурочено к Наадаму, крупному фестивалю монгольской культуры и спорта.

Йоахим Тумфарт с монгольскими джитсерами
Йоахим Тумфарт с монгольскими джитсерами

«У нас был фантастический чемпионат Азии там [в Монголии] несколько лет назад, и все очень рады вернуться и пригласить весь мир присутствовать», — добавил Тумфарт.

Дубай должен провести чемпионат мира в этом году с 26 октября по 5 ноября. Конгресс JJIF также должен пройти параллельно с этим мероприятием.

В Абу-Даби, также в Объединенных Арабских Эмиратах, в 2019 году прошел последний чемпионат мира JJIF.

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