Акцент будет сделан на энергетической независимости и экономическом развитии Монголии, — кандидат на пост посла США

Ричард Буанган

CentralAsia (MNG) - Ричард Буанган был назначен президентом страны Джо Байденом в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла США в Монголии в прошлой апреле.

13 июля сенатский комитет по международным отношениям Госдепартамента США заслушал отчеты о плане пяти кандидатов и ответили на вопросы. Отвечая на вопросы, Ричард Буанган сказал, что уделит особое внимание энергетической независимости и экономическому развитию Монголии.

Когда Ричард Буанган, назначенный главой дипломатической миссии США в Монголии, представил свой план, он сказал, что уделит особое внимание следующим вопросам. Это включает в себя:

Во-первых, Монголия находится в критической фазе энергетического перехода. Хотя у него богатые запасы угля, он зависит от горнодобывающего сектора для удовлетворения своих энергетических потребностей. С другой стороны, Монголия обладает огромным потенциалом для чистой энергии, такой как гидроэлектростанции, солнечная энергия и ветер. Если я стану послом, я буду помогать и поддерживать переход Монголии к будущему чистой энергии.

Во-вторых, учитывая текущие экономические и геостратегические проблемы Монголии, поддержка США по-прежнему имеет решающее значение для прогресса страны. Например, самая крупная инвестиция, сделанная Соединенными Штатами в Монголии, — это проект Фонда «Вызовы тысячелетия» стоимостью 350 миллионов долларов по модернизации системы водоснабжения и канализации в Улан-Баторе. Реализация проекта в 2026 году позволит увеличить водоснабжение города на 80 процентов. В стране Международная финансовая корпорация развития США управляет пакетом в размере 38 миллионов долларов, в то время как проекты USAID поддерживают малые и средние предприятия, расширяют права и возможности женщин и молодежи и улучшают управление энергопотреблением.

В-третьих, важной частью отношений между США и Монголией является военное сотрудничество. Соединенные Штаты высоко оценивают участие монгольских солдат в миротворческих операциях. В будущем армия США будет поддерживать расширение информационной инфраструктуры, обучения, инженерных возможностей и миротворческой готовности монгольских вооруженных сил, а также приложит усилия для продолжения расширения миротворческих операций ООН.

Наконец, укрепление отношений между людьми чрезвычайно важно в государственной дипломатии. Монголы, включая растущее число молодежных обменов, сосредоточатся на налаживании более тесных связей с Соединенными Штатами и другими обществами открытого свободного рынка, а также на расширении возможностей обучения за границей.

Одним из важных ключей к улучшению отношений между людьми является продвижение обучения английскому языку в Монголии. Около 100 добровольцев Корпуса мира ежегодно преподавали английский язык до пандемии, и все добровольцы были отозваны в 2020 году.

Ричард Буанган напоследок сказал, что планирует как можно быстрее вывести эту жизненно важную программу на прежний уровень и даже расширить ее. В случае назначения послом он заявил, что будет углублять стратегическое партнерство с Монголией, уважая при этом историю и богатую культуру монгольского народа и помогая правительству страны преодолевать стоящие перед ним проблемы.

Ричард Буанган — дипломат с 23-летним опытом работы в Государственном департаменте с 1999 года, имеет ранг старшего сотрудника по иностранным делам и советника министра. Ранее он работал в Иерусалиме, Пекине, Париже и Абиджане, а совсем недавно он работал исполнительным помощником государственного секретаря Майкла Р. Помпео, заместителя директора по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону.

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