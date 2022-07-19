Фестиваль Наадам «Солнечная Монголия» прошел в Тэгу, Южная Корея

CentralAsia (MNG) - 16 июля широкую известность приобрел фестиваль Наадам «Солнечная Монголия», организованный в 10-й раз Ассоциацией монголов г. Тэгу Республики Корея.

В рамках фестиваля Наадам прошли соревнования по национальной борьбе, армрестлингу, стрельбе из лука, стрельбе из лука, перетягиванию каната, баскетболу и бегу.

В церемонии открытия фестиваля Наадам приняли участие посол Монголии в Южной Корее Э. Сарантогос, исполняющий обязанности консула в Пусане Ц. Өнөрзаяа, депутат Национального собрания от Республики Корея Хун Сог Джун, губернатор района Тэгу Далсо Йи Тэ Хун, заместитель председателя районного совета Далсо Ли Ён И, представители Хван Сун Чжэ и Хо Ши Юн были среди почетных гостей.

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