Монгольские дзюдоисты завоевали 2 золотые и 5 бронзовых медалей в первый день в Бангкоке

CentralAsia (MNG) - На чемпионате Азии среди кадетов и юниоров, проходившем в Бангкоке, Таиланд, монгольские спортсмены в первый день завоевали две золотые и пять бронзовых медалей.
Обладатели медалей:
Женщина
- Н. Ундрахбаяр, 44 кг, бронзовая медаль
- Ю. Энхбулаг 44 кг бронзовая медаль
- Ж. Анударь, 48 кг, золотая медаль
- М. Нандин-Эрдэнэ 52 кг золотая медаль
- Т. Ариунзаяа 52 кг бронзовая медаль
Мужчина
- У. Санчирхуу 50 кг бронзовая медаль
- М. Анар, 60 кг, бронзовая медаль
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