Монгольские дзюдоисты завоевали 2 золотые и 5 бронзовых медалей в первый день в Бангкоке

CentralAsia (MNG) - На чемпионате Азии среди кадетов и юниоров, проходившем в Бангкоке, Таиланд, монгольские спортсмены в первый день завоевали две золотые и пять бронзовых медалей.

Обладатели медалей:

Женщина

Н. Ундрахбаяр, 44 кг, бронзовая медаль

Ю. Энхбулаг 44 кг бронзовая медаль

Ж. Анударь, 48 кг, золотая медаль

М. Нандин-Эрдэнэ 52 кг золотая медаль

Т. Ариунзаяа 52 кг бронзовая медаль

Мужчина

У. Санчирхуу 50 кг бронзовая медаль

М. Анар, 60 кг, бронзовая медаль

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