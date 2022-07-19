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Монгольские дзюдоисты завоевали 2 золотые и 5 бронзовых медалей в первый день в Бангкоке

CentralAsia (MNG) -  На чемпионате Азии среди кадетов и юниоров, проходившем в Бангкоке, Таиланд, монгольские спортсмены в первый день завоевали две золотые и пять бронзовых медалей.

Обладатели медалей:

Женщина

  • Н. Ундрахбаяр, 44 кг, бронзовая медаль
  • Ю. Энхбулаг 44 кг бронзовая медаль
  • Ж. Анударь, 48 кг, золотая медаль
  • М. Нандин-Эрдэнэ 52 кг золотая медаль
  • Т. Ариунзаяа 52 кг бронзовая медаль

Мужчина

  • У. Санчирхуу 50 кг бронзовая медаль
  • М. Анар, 60 кг, бронзовая медаль
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