WSJ: Алишер Усманов подал иск против Совета ЕС из-за санкций

CentralAsia (UZ) - Четверо российских олигархов — Алишер Усманов, Роман Абрамович, Михаил Фридман и Петр Авен — обратились в Европейский суд с просьбой отменить наложенные на них Евросоюзом санкции.

Газета Wall Street Journal, сообщившая об этом, отметила, что иски в Европейский суд подаются каждым олигархом отдельно.

По данным издания, Алишер Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова, помимо отмены санкций против них, требуют от ЕС оплаты судебных издержек в размере 20 тысяч долларов.

The Wall Street Journal пишет, что Усманов пытается ускорить рассмотрение своего заявления в суде. Согласно сообщению, Усманов объяснил это тем, что из-за санкций были расторгнуты несколько коммерческих договоров, в результате чего три его компании оказались на грани банкротства. Но в прошлом месяце суд не удовлетворил ходатайство Усманова.

По данным МИД Великобритании, после того, как в марте Алишер Усманов попал в санкционный список, он передал ряд активов своей сестре Гульбахор Исмаиловой. В частности, Исмаилова является единственным владельцем яхты «Дилбар».

Все активы Исмаиловой в Великобритании были заморожены, ей запретили въезд в страну. Гульбахор Исмаиловой также принадлежит 82,1 процента акций Клинического санатория имени Федоровича в Ташкенте.

8 апреля Совет Евросоюза внес в санкционный список еще одну сестру Алишера Усманова Саодат Нарзиеву. Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) писал, что Нарзиева является бенефициаром более 27 банковских счетов в швейцарских банках на общую сумму более 2 миллиардов долларов.

Алишер Усманов был в санкционном списке ЕС вместе с другими российскими олигархами, которые, как считается, были близки к президенту Путину после вторжения России в Украину.

В рамках санкций миллиардеру запрещен въезд в Евросоюз, а его активы заморожены. В начале марта французские власти арестовали 2 вертолета, связанных с Алишером Усмановым. Также сообщалось, что правительство Германии заблокировало стоящую на верфи в Гамбурге яхту Алишера Усманова «Dilbar» стоимостью 600 миллионов долларов. Итальянские издания сообщили, что принадлежащая Османову вилла на Сардинии опечатана.

Фридман и Авен, живущие в Великобритании, являются основателями Альфа-банка. В марте они объявили, что подадут иск в Европейский суд.

Роман Абрамович, получивший португальское гражданство, утверждает в суде, что санкции нарушают его права как гражданина Евросоюза.

Пока неясно, когда начнутся судебные процессы по искам российских олигархов.