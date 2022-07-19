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В Узбекистане начали производство нового кроссовера Chevrolet Tracker 2023 года

CentralAsia (UZ) -  На заводе UzAutoMotors в узбекской Асаке началось производство нового кроссовера Chevrolet Tracker. Как сообщил автопроизводитель, модель выпускают по методу полного производственного цикла, т.е. со сваркой и окраской кузовов.

На первом этапе в Узбекистане будут выпускать примерно по 80 тысяч «Трекеров» в год, а продавать их (старт продаж намечен на 30 августа 2022 года – прим.) планируется в трех основных комплектациях: LS, LT и Premier.

Chevrolet Tracker нового поколения построен на модульной платформе Global Emerging Markets (GEM), разработанной General Motors совместно с китайским концерном SAIC. Завод в Асаке стал третьей площадкой, где локализовано его производство – ранее сборку «Трекера» наладили в Бразилии и Китае.

Изначально предполагалось, что кроссоверы узбекской сборки будут поставляться на российский рынок, но их судьбу в итоге предрешили санкции против России, введенные властями США прошлой весной.

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