В Ташкенте пройдет 27-я международная туристическая ярмарка

CentralAsia (UZ) - Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана совместно с Национальным PR-центром с 30 ноября по 2 декабря текущего года проведут 27-ю Ташкентскую международную туристическую ярмарку, передает пресс-служба министерства.

Отмечено, что ежегодно в рамках ярмарочной программы проводятся конференции, B2B встречи, круглые столы, выставки туристических услуг и ремесел, презентации туристического потенциала регионов Узбекистана, гастрономические и другие мероприятия.

На Ташкентской международной туристской ярмарке 2019 года было проведено более 15 тысяч переговоров и подписано более 9 тысяч соглашений о сотрудничестве. Это самое крупное событие в истории ярмарки, которое посетили свыше 23 тысяч гостей, в том числе более тысячи зарубежных специалистов в области туризма..

Ташкентская международная туристическая ярмарка «Туризм на Шелковом пути» проводится с 1995 года при официальной поддержке Всемирной туристкой организации ООН (ЮНВТО). Ежегодно на выставке собираются профессионалы туристического бизнеса со всех уголков мира.