Премьер-министр Грузии посещает Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили находится с официальным визитом в Узбекистане.

В аэропорту Ташкента 18 июля гостей встретил руководитель правительства Абдулла Арипов, а также главы отраслевых министерств. После официальной церемонии состоялось возложение венка к Монументу Независимости.

Впереди у Гарибашвили встречи на высшем уровне. В первый день визита грузинская делегация побывала в Ташкентском технопарке. Это 15 предприятий, где занято 5 тысяч человек. Вице-премьер Жамшид Ходжаев лично провел экскурсию для гостей.

Грузия и Узбекистан намерены расширять экономическое сотрудничество. В 2018 году в Тбилиси состоялся двусторонний бизнес-форум, в котором приняли участие десятки компаний из Грузии и Узбекистана. Ташкент выражает заинтересованность туристическим потенциалом Грузии. Между двумя странами налажено регулярное пассажирское авиасообщение.