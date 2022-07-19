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В Казахстане за сутки выявили 1450 случаев COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1450 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Алматы – 589;

в городе Нур-Султан – 502;

в Алматинской области – 69;

в Жамбылской области – 51;

в Жетысуской области — 43;

в Карагандинской области – 40;

в Атырауской области – 32;

в городе Шымкент – 31;

в Акмолинской области – 24;

в Кызылординской области – 13;

в Улытауской области — 13;

в Мангистауской области – 6;

в ВКО – 6;

в Туркестанской области – 5;

в ЗКО – 5;

в Актюбинской области – 4;

в Абайской области — 2;

в Костанайской области – 2;

в СКО – 2.

Всего в стране подтверждено 1 319 494 случая.

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