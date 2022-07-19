В Казахстане за сутки выявили 1450 случаев COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1450 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Алматы – 589;
в городе Нур-Султан – 502;
в Алматинской области – 69;
в Жамбылской области – 51;
в Жетысуской области — 43;
в Карагандинской области – 40;
в Атырауской области – 32;
в городе Шымкент – 31;
в Акмолинской области – 24;
в Кызылординской области – 13;
в Улытауской области — 13;
в Мангистауской области – 6;
в ВКО – 6;
в Туркестанской области – 5;
в ЗКО – 5;
в Актюбинской области – 4;
в Абайской области — 2;
в Костанайской области – 2;
в СКО – 2.
Всего в стране подтверждено 1 319 494 случая.
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