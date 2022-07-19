Узбекистан за месяц посетили 500 тысяч туристов

CentralAsia (UZ) - В июне Узбекистан посетили около 500 тысяч туристов из-за рубежа, сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия РУз.

Как отмечается, это на 307 146 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в июне страну посетили 414 763 туриста из соседних стран. В частности, из Казахстана приехали 178 118 человек, из Кыргызстана — 123 290 человек, из Таджикистана — 113 216 туристов.

Также в страну прибыли 56 547 туристов из стран СНГ, 53 421 человек из России и 1227 туристов из Азербайджана.

Всего посетили 22 578 иностранцев из стран дальнего зарубежья, где 1504 из США, 1495-из Германии, 1477-из Индии, 1685-из Южной Кореи и 7308- из Турции.