В Казахстане на этой неделе ожидается жара до +46 градусов

CentralAsia (KZ) - В нескольких областях Казахстана на этой неделе ожидается жара до +46 градусов. Об этом сообщает Казгидромед.

Так, в Карагандинской области ожидается очень сильная жара в + 40 градусов и Улытауской области ― от +40 до +42 градусов.

В Актюбинской и Атырауской областях прогнозируют грозу.

Жителей Туркестанской и Кызылординской областей предупредили о пыльной буре.

Днем 20 и 21 июля на большей части Кызылординской области ожидается очень сильная жара до + 46 градусов. Такая же погода ожидается днем 21-22 июля на западе, в пустынных районах Туркестанской области.

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