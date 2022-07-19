Казахстан и Россия намерены укреплять сотрудничество в Азии

CentralAsia (KZ) - В рамках рабочей поездки в Россию заместитель министра иностранных дел Казахстана Адиль Турсунов встретился с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Как говорится в сообщении, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития казахстанско-российского сотрудничества в многосторонних форматах в Азии.

Собеседники уделили внимание вопросам взаимодействия двух стран в рамках совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По итогам переговоров дипломаты договорились продолжить активные контакты в целях успешного проведения 6-го саммита СВМДА, а также укрепления сотрудничества двух стран в многосторонних форматах в Азии.

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