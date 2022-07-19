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Зеленский анонсировал увольнение 28 должностных лиц в СБУ в рамках кадровой ревизии

CentralAsia (CA) -  Среди сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) проводится кадровая ревизия, заявил президент Укранины Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас решается вопрос увольнения 28 должностных лиц из-за неудовлетворительных результатов работы.

«Еще одна важная новость о Службе безопасности Украины — проходит кадровая ревизия службы, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи — неудовлетворительные результаты работы», — сказал президент Украины.

Также 17 июля Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова из-за многочисленных фактов госизмены среди сотрудников ведомств. Временно исполняющим обязанности главы СБУ назначен Василий Малюк. Он будет занимать эту должность, пока в отношении Ивана Баканова проводится служебная проверка.

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