В девяти городах Италии объявили красный уровень жары

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Италии в понедельник заявило, что девять из 27 крупных итальянских городов будут приведены в состояние повышенной готовности, поскольку жара, которая накрыла страну и многие другие части Европы, усиливается. Об этом передает Итальянское агентство ANSA.

Как пишет издание, на данный момент в пяти городах - Больцано, Брешиа, Флоренция, Латина и Перуджа объявлен «красный» уровень. Это означает, что жара представляет угрозу для населения в целом, а не только для уязвимых групп населения.

В еще четырех мегаполисах - Болонья, Генуя, Риети и Рим данный уровень готовности будет объявлен в среду. Высокие температуры усугубили сильную засуху в Италии, которая вызвала серьезные проблемы для сельского хозяйства страны.

Местная ассоциация фермеров «Coldiretti» заявила, что сельскохозяйственный сектор Италии понес ущерб на сумму более 3 млрд евро из-за засухи и жары, а в некоторых случаях урожайность снизилась до 70%.

Европейские ученые считают, что более частые и интенсивные волны жары связаны с последствиями изменения климата, вызванного деятельностью человека.