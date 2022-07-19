Палата представителей США проголосовала за вступление Швеции и Финляндии в НАТО

CentralAsia (CA) - Палата представителей США одобрила резолюцию, поддерживающую вступление Финляндии и Швеции в НАТО, говорится в документе. За проголосовали 394 представителя, против — 18 законодателей.

Данный документ выражает поддержку решению Финляндии и Швеции вступить в НАТО и призывает страны-участницы Североатлантического альянса официально поддержать их вступление.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО на фоне военных действий в Украине. Вступлению в Альянс препятствовала Турция, обвиняя Хельсинки и Стокгольм в сотрудничестве с запрещенной стране Рабочей партией Курдистана (РПК).