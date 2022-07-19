«Туркменфильм» примет участие в Ташкентском международном кинофестивале

CentralAsia (TM) - 12-17 сентября в Ташкенте пройдет кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути». Ташкентский кинофорум возродили спустя почти четверть века, а когда-то он назывался Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки и на протяжении 30 лет – с 1968-го по 1997-й года собирал лучших кинематографистов, актеров и режиссеров со всего мира.

В 2021 году президент Узбекистана подписал постановление «О возрождении и проведении Ташкентского международного кинофестиваля» и теперь легендарное событие приобрело статус ежегодного и проводится под девизом «За мир, просвещение и прогресс». В этом году кинофорум пройдет в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Ожидается, что ташкентский праздник кино соберет на «красной дорожке» кинозвезд, именитых актеров и селебрити, а также несколько сот зарубежных деятелей киноиндустрии из десятков стран мира. Будут организованы творческие семинары, тренинги, мастер-классы и встречи с кинематографистами и профессионалами в сфере киноискусства.

В программе Международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути» будут представлены авторские фильмы и независимое кино из разных стран. Картины производства «Туркменфильм» имени Огузхана также примут участие в ташкентском киноконкурсе. Как сообщили в киностудии, сейчас несколько работ современных туркменских режиссеров переводят на английский и русский языки, чтобы демонстрировать с субтитрами, а также делают дубляж, после чего две лучшие киноленты отправятся в Узбекистан.

В рамках фестиваля будут организованы «Дни зарубежного кино», «Кино за 5 дней», шоу-концерты, эксклюзивные кинопрограммы и показы, флешмобы и представления.