В Узбекистане выявлен 61 новый инфицированный COVID-19

- Узбекистан, общество
- 11:57, 19 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - На 19 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 366. В течение прошедших суток зафиксирован 61 новый случай, сообщает Минздрав республики.
Больше всего заболевшие зарегистрированы в Ташкенте (13), по 5 новых случаев в Кашкадарьинской, Самаркандской и Хорезмской областях.
За день выздоровели 48 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 239 244).
На лечении находятся 1485 больных COVID-19.
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