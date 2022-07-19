В Узбекистане выявлен 61 новый инфицированный COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 19 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 366. В течение прошедших суток зафиксирован 61 новый случай, сообщает Минздрав республики.

Больше всего заболевшие зарегистрированы в Ташкенте (13), по 5 новых случаев в Кашкадарьинской, Самаркандской и Хорезмской областях.

За день выздоровели 48 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 239 244).

На лечении находятся 1485 больных COVID-19.