На Землю надвигается мощная магнитная буря

CentralAsia (CA) - На днях на Солнце произошла сильная вспышка, способная вызвать магнитную бурю на Земле. Ожидается, что пик возмущений придётся на 21-23 июля, но метеозависимые люди могут ощущать дискомфорт уже сейчас. Об этом пишет «Комсомольская правда».

С 18 по 21 июля мощность магнитных колебаний составит 3-4 балла, в последующие дни достигнет 5 баллов, указывает издание. В свою очередь, KP.RU пишет, что оценки экспертов различны: одни специалисты считают, что буря достигнет планеты только 19 июля, другие, что на пару дней позже. Отмечается, что по оценке gismeteo.ru, 18-20 июля магнитная активность оценивается как незначительная – «небольшие возмущения» магнитного поля.

Как бы то ни было, метеорологи напоминают, что в период магнитных бурь людям следует соблюдать простые правила, чтобы не подвергать здоровье опасности. Так, рекомендуется исключить и рациона тяжелую пищу, алкоголь, не рекомендуется курить. Также специалисты советуют гражданам, особенно метеочувствительным, избегать поездок за рулем и стараться не испытывать стресс. Под действием магнитных бурь, считают специалисты, не исключены упадок сил, снижение психоэмоционального состояния, головные боли, бессонница. Симптомы зависят от особенностей организма, возраста человека, наличия хронических заболеваний. Считается, что больше других метеозависимости подвержены люди старшего возраста.

Очень сильные магнитные бури способны вызвать перебои в работе радиоэлектроники, различного оборудования связи. Но есть у магнитных возмущений Земли и красивое последствие - полярные сияния становятся ярче и шире. В некоторых случаях это небесное явление жители, например, северного полушария могут наблюдать даже в странах юга Европы.