МИД Украины сообщил о дедлайне от Зеленского по вступлению в Евросоюз

Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) - Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что президент Владимир Зеленский установил для себя внутренний дедлайн относительно даты вступления страны в Европейский союз. При этом министр заявил, что не намерен раскрывать подробности относительно планов украинского президента.

«У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу. Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины. Даже если мы будем на 120% удовлетворять всем стандартам и имплементируем все директивы, все равно будут тормозить. Надо все делать спокойно, разумно и на результат. Опыт получения статуса кандидата показал, что мы умеем это делать»,— рассказал Кулеба в интервью журналу Forbes Украина.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Европейский союз. Во время визита в Киев в апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз.

23 июня Евросоюз согласовал статус кандидатов для Украины и Молдавии.