В Европе за 5 дней из-за жары умерли более 1000 человек

CentralAsia (CA) - Более 1000 человек в Европе погибли из-за жары и ожидается, что в ближайшие недели число погибших возрастет, передает BNO News.

В период с 10 по 15 июля около 360 человек в Испании и 659 человек в Португалии умерли из-за высоких температур. Власти бьют «тревогу» из-за высоких температур, прогнозируя множество смертей в Великобритании и Франции в ближайшие недели.

По оценкам Института здравоохранения Карлоса III, в Испании зарегистрировано не менее 368 смертей, связанных с жарой, в результате чего общее число смертей в обеих странах достигло 1027 человек.

Одним из погибших был 60 летний дворник, который потерял сознание 15 июля днем во время работы в Мадриде. Когда прибыли службы экстренной помощи, температура его тела была +41,6. Он умер на следующий день.

Красный уровень опасности был объявлен для некоторых частей западной Франции, где 17 июля температура достиг до +44 градусов. Метеобюро Великобритании также объявило красный уровень опасности, заявив, что температура в некоторых частях Англии может подняться до +40, что превысит исторический максимум.

Прогноз экстремальной жары в Европе WXCharts: