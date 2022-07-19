США помогут Казахстану вернуть незаконно выведенные за рубеж активы

CentralAsia (KZ) - Делегация казахстанской Генеральной прокуратуры посетила США. Представители американского департамента юстиции пообещали помочь Казахстану вернуть незаконно выведенные из республики средства. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РК.

Делегацию Генпрокуратуры Казахстана возглавил первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев.

Отмечается, что в ходе рабочей поездки в Соединенные Штаты Америки делегация провела рабочие встречи с руководством Департамента юстиции США, а также с представителями ФБР и Всемирного банка.

В ходе встречи Ташимбаев сообщил, что 5 июня президент Казахстана подписал указ о создании межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Одной из основных целей МВК является возврат финансовых средств, незаконно выведенных из страны.

«Представители Департамента юстиции США заверили в поддержке и готовности оказать казахстанской стороне содействие в поиске и возврате преступных активов из США в Казахстан», – говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

В итоге стороны пришли к мнению, что только совместными усилиями можно вести эффективную борьбу с транснациональной организованной преступностью и отмыванием преступных доходов.

Также во время встречи обсуждались вопросы укрепления сотрудничества по конкретным уголовным делам, передачи запросов в электронном формате, обмена опытом в сфере борьбы с киберпреступностью, а также заключения договоров о выдаче и о передаче осужденных.

Кроме этого, делегация Казахстана встретилась с представителями проекта Всемирного банка «StAR Initiative» (Инициатива по возвращению похищенных активов).

«С Всемирным банком обсудили вопросы поддержки усилий Казахстана, по возврату преступно добытых активов, выведенных за рубеж, в том числе в офшорные юрисдикции и проведение тренингов для прокуроров и следователей по указанному направлению сотрудничества», – подчеркнули представители Генпрокуратуры.

Отмечается, что представители Банка поддержали данные инициативы казахстанской стороны. По итогам мероприятия стороны выразили удовлетворенность состоявшимся диалогом и наметили совместные шаги по дальнейшему взаимодействию.

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