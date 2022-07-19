МИД Узбекистана и Грузии подписали программу сотрудничества на 2022-2024 годы

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 19 июля и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов провел встречу с министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили, прибывшим в страну в составе делегации во главе с Премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

По итогам встречи подписана Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Грузии на 2022-2024 годы, сообщает МИД Узбекистана.

Кроме того, в ходе переговоров стороны подробно обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. Рассмотрены конкретные предложения по активизации связей в сферах политики, экономики, транспорта, туризма и культуры.

Подчеркивалась важность эффективного использования логистических центров Узбекистана и морских портов Грузии для экспорта и импорта товаров, взаимного предоставления скидок и льгот при транспортировке грузов, создания системы транспортных коридоров, связывающих Центральную Азию и Южный Кавказ.

В целях активизации культурно-гуманитарных обменов достигнута договоренность о проведении на взаимной основе Дней культуры и кино, а также организации совместных научно-технических исследований.