ISW: Российские силы активизируют наступление на Авдеевку и провели наземные атаки в Донецке (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 13:31, 19 июля 2022
- Просмотров: 511
CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 18 на 19 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские силы активизируют усилия по наступлению на Авдеевку и провели ограниченные наземные штурмы вдоль линии фронта Донецк и Авдеевка.
Выводы института:
Встреча Минобороны России с руководством Восточной группировки войск на Украине свидетельствует о том, что Кремль не будет сосредотачиваться на захвате Славянска на данном этапе, а вместо этого отдаст приоритет попыткам овладеть Северском и Бахмутом.
Российские войска провели серию наземных атак восточнее Северска и южнее Бахмута.
Российские власти продолжают интегрировать «оккупированные» территории в российскую торговую экономику.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.