ISW: Российские силы активизируют наступление на Авдеевку и провели наземные атаки в Донецке (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 18 на 19 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы активизируют усилия по наступлению на Авдеевку и провели ограниченные наземные штурмы вдоль линии фронта Донецк и Авдеевка.

Выводы института:

Встреча Минобороны России с руководством Восточной группировки войск на Украине свидетельствует о том, что Кремль не будет сосредотачиваться на захвате Славянска на данном этапе, а вместо этого отдаст приоритет попыткам овладеть Северском и Бахмутом.

Российские войска провели серию наземных атак восточнее Северска и южнее Бахмута.

Российские власти продолжают интегрировать «оккупированные» территории в российскую торговую экономику.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.