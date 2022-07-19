Путин думает, что побеждает, - The New York Times

CentralAsia (CA) - «Все идет по плану». Это слова президента России Владимира Путина.

Война в Украине, которая идет уже пятый месяц и конца которой не видно, может быть изнурительной. Но высокопоставленные кремлевские чиновники продолжают повторять, что Россия, одержав верх на востоке Украины, добьется всех своих целей. Об этом пишет научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для The New York Times.

В это может показаться трудно поверить. В конце концов, Россия была вынуждена отступить из Киева, пережила несколько военных поражений, столкнулась с беспрецедентными санкциями и подверглась хору международного осуждения. Назвать такой список трудностей и откровенных неудач успехом — значит обвинить в пропаганде, лицемерии или даже самообмане.

Но это то, во что, похоже, верит Кремль. На протяжении двух десятилетий я внимательно следила за словами, поведением и решениями Путина, формируя полную картину расчетов президента. Основываясь на его публичной риторике и политических шагах, а также на неформальных беседах с инсайдерами, я смогла, насколько это возможно, определить контуры нынешнего мышления Кремля. Что совершенно ясно, так это то, что в конце мая Кремль пришел к твердому выводу, что в долгосрочной перспективе он выигрывает этот конфликт. И у Путина, в отличие от первых месяцев хаоса, теперь есть четкий план.

План, состоящий из трех основных измерений, представляет собой своего рода стратегическую матрешку. Каждый аспект вписывается в другой, составляя грандиозную схему, выходящую далеко за пределы Украины, но центрирующуюся на ней. Это может звучать крайне фантастично, и это, безусловно, показывает, насколько, мягко говоря, оторван от реальности Путин. Но для Запада, чья реакция колеблется между конфронтацией и попустительством, важно понять весь масштаб надежд Путина, поскольку он продолжает оценивать свою роль в защите Украины от российской агрессии.

Самая маленькая, самая прагматичная и достижимая цель касается территориальных амбиций России в Украине. Не сумев продвинуться намного дальше на украинскую территорию с первых дней войны, Россия быстро уменьшила свои амбиции, отказавшись от идеи взять Киев. Нынешняя, более реалистичная цель, по-видимому, состоит в контроле над Донецкой и Луганской областями, которого Кремль видит в достижении в течение некоторого времени, и эта точка зрения, по-видимому, подтверждается эффективным захватом российскими войсками Луганской области, а также сухопутный коридор, который безопасный доступ в Крым.

Для этой цели, имеющей минимальное геополитическое значение для Кремля, Путин, похоже, считает, что время на его стороне. Вы можете понять, почему. Западная военная поддержка показала свои пределы, а Вашингтон дал понять, что не готов рискнуть вызвать гнев Путина, перейдя какие-либо красные линии. Его прежние угрозы применить ядерное оружие, похоже, были услышаны: Запад не будет вмешиваться напрямую и не будет помогать Украине до такой степени, что это может привести к военному поражению России. Сегодня, несмотря на все заявления об обратном, общепринятое мнение на Западе заключается в том, что Украина не сможет отвоевать территории, оккупированные российскими войсками. Кремль, похоже, считает, что рано или поздно Запад полностью откажется от этой идеи. Тогда восток Украины фактически оказался бы под контролем России.

Следующая цель, похоже, сосредоточена на принуждении Киева к капитуляции. Речь идет не об оккупированных территориях; речь идет о будущем оставшейся территории Украины, что имеет гораздо большее геополитическое значение. На практическом уровне капитуляция означала бы принятие Киевом требований России, которые можно охарактеризовать как «деукраинизацию» и «русификацию» страны. Это повлечет за собой криминализацию поддержки национальных героев, переименование улиц, переписывание учебников истории и гарантирование русскоязычному населению доминирующего положения в сфере образования и культуры. Короче говоря, цель состоит в том, чтобы лишить Украину права строить свою собственную нацию. Правительство будет заменено, элиты очищены, а сотрудничество с Западом аннулировано.

Второй гол, конечно, звучит фантастически. Но для Путина это также кажется неизбежным, хотя для достижения этого может потребоваться больше времени. Через год-два, к которым, по мнению Кремля, Украина будет истощена войной, неспособна нормально функционировать и глубоко деморализована, созреют условия для капитуляции. На этом этапе, по расчетам Кремля, элита расколется, и оппозиция, стремящаяся положить конец войне, объединится, чтобы свергнуть администрацию Зеленского. России не нужно было бы захватывать Киев военным путем; он упал бы сам по себе. Путин, видимо, не видит ничего, что могло бы этому помешать.

Существует много дискуссий о том, что действительно важнее для Путина в его войне: предотвращение расширения НАТО до порога России или его имперские амбиции по расширению территории России и аннексии хотя бы части Украины. Но эти две проблемы взаимосвязаны. По мере того, как Украина сползала в сторону НАТО, а конфликт на Донбассе зашел в тупик, Путин стал еще более одержим страной . Он видел, как земля, которая, как он считает, исторически принадлежит России, была покорена злейшим врагом России. В ответ территория Украины стала мишенью наряду — но не вместо, как многие думают, — конфронтации с НАТО.

Это подводит нас к третьей стратегической цели Путина в войне против Украины и самой геополитически важной из всех: построению нового мирового порядка.

Мы привыкли думать, что Путин видит в Западе враждебную силу, стремящуюся уничтожить Россию. Но я считаю, что для Путина есть два Запада: плохой и хороший. «Плохой Запад» представлен традиционными политическими элитами, которые в настоящее время правят западными странами: Путин, похоже, рассматривает их как недалеких рабов избирательного цикла, которые игнорируют подлинные национальные интересы и неспособны к стратегическому мышлению. «Хороший Запад» — это простые европейцы и американцы, которые, по его мнению, хотят иметь нормальные отношения с Россией, и бизнес, который хочет нажиться на тесном сотрудничестве со своими российскими коллегами.

По мнению Путина, плохой Запад , по-видимому, приходит в упадок и обречен, в то время как хороший Запад медленно бросает вызов статус-кво с помощью группы национально ориентированных лидеров, таких как Виктор Орбан в Венгрии, Марин Ле Пен во Франции и даже Дональд Трамп в США. Соединенные Штаты, готовые порвать со старым порядком и создать новый. Путин считает, что война против Украины и все ее последствия, такие как высокая инфляция и стремительно растущие цены на энергоносители, подпитают добрый Запад и помогут людям восстать против традиционного политического истеблишмента.

Похоже, Путин делает ставку на то, что фундаментальные политические сдвиги в западных странах со временем приведут к преобразованию дружественного Запада. Тогда Россия сможет вернуться ко всем требованиям безопасности, изложенным в декабрьском ультиматуме США и НАТО. Это может показаться желаемым на грани невозможного. Но это не мешает тому, что г-н Путин ожидает.

Есть хорошие новости. Сам факт того, что план кажется ему реалистичным, должен в краткосрочной перспективе предотвратить любую ядерную эскалацию. Но плохая новость заключается в том, что рано или поздно Путин столкнется с реальностью. Именно в тот момент, когда его планы рушатся, а разочарование сильно, он, вероятно, будет наиболее опасен.

Чтобы избежать катастрофического столкновения, Западу необходимо по-настоящему понять, с чем он на самом деле имеет дело, когда речь заходит о Путине.