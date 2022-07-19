В Афганистане ликвидировали трех боевиков Исламского государства, причастных к обстрелу Узбекистана, - СМИ

CentralAsia (UZ) - В Афганистане при проведении операции талибы ликвидировали трех боевиков Исламского государства, еще пятеро были задержаны. Об этом сообщил Телеграм-канал Directorate4.

Как сообщается, операция прошла в ночь с 16 на 17 июля в г. Кундуз.

При обыске в доме террористов боевики движения «Талибан» обнаружили и изъяли пусковые установки и реактивные снаряды. По данным представителя талибов, задержанные были причастны к обстрелу территории Узбекистана.

Ранее сообщалось, что с территории Афганистана по территории Узбекистана были выпущены 5 ракет. Позднее власти Афганистана сообщили о том, что была обнаружена установка, с которой производился обстрел по территории Узбекистана.