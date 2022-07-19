В Турции в 40 раз увеличилось количество новых случаев COVID

CentralAsia (CA) - В Турции в 40 раз увеличилось количество выявленных случаев коронавирусной инфекции, нагрузка на стационары возросла в 3 раза. Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа на заседании кабинета министров, передает Haberturk.

По его словам, в мире, особенно в Европе, идет рост COVID. В Германии, Италии и Франции число заразившихся в последние дни превышает 100 тыс. Но в Турции ситуация намного лучше.

«Мы наблюдаем ситуацию в целом в Турции и в мире тоже. Рост случаев коронавируса в нашей стране не является серьезным, даже в отделениях интенсивной терапии»,- отметил он.

Также Коджа рассказал о важности вакцинации для граждан, в особенности тех, кто старше 50 лет, в критическом состоянии и в группе риска: «В то же время люди группы риска, старше 50 лет, с хроническими заболеваниями и заболеваниями почек должны носить маски в местах скопления людей».

Он призвал обратить внимание на вакцину Turkovac, отмечая ее эффективность.

На вопрос, стоит ли вопрос об открытии новых отделений интенсивной терапии, Коджа сказал: «Нет необходимости в открытии новых пунктов. Паники нет, мы знаем, как жить с COVID. Карантина и подобных ситуаций больше не будет. У нас есть продукты, у нас есть лекарства, мы будем и дальше продолжать принимать меры», - сказал он.

По данным Минздрава Турции с 4 по 10 июля по всей стране зарегистрировано 117 тыс. 95 новых случаев COVID-19 и 31 летальный исход.

А в период с 27 июня по 3 июля было выявлено 57 тыс. 113 заражений и 25 летальных исходов.